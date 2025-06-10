В Раде объяснили нежелание Зеленского забирать тела боевиков ВСУ
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский намеренно уклоняется от приема тел боевиков ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский намеренно уклоняется от процесса получения тел погибших украинских военнослужащих, чтобы избежать ответственности. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по <…> приему тел погибших», — написал парламентарий.
По словам Дмитрука, Зеленский и его команда просто не знают, как выбраться из ямы, которую сами себе выкопали. Депутат обвинил киевский режим, что тот по уши в крови украинских граждан, и при этом пытается обвинять других.
Власти Украины отменили обмен военнопленными и прием тел погибших, представители страны не вышли на контакт в момент передачи. Киевский режим внезапно перенес процедуру на неопределенный срок. Невостребованными оказались тела 6000 украинских военных.