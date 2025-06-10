Президент Украины Владимир Зеленский намеренно уклоняется от процесса получения тел погибших украинских военнослужащих, чтобы избежать ответственности. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по <…> приему тел погибших», — написал парламентарий.

По словам Дмитрука, Зеленский и его команда просто не знают, как выбраться из ямы, которую сами себе выкопали. Депутат обвинил киевский режим, что тот по уши в крови украинских граждан, и при этом пытается обвинять других.

Власти Украины отменили обмен военнопленными и прием тел погибших, представители страны не вышли на контакт в момент передачи. Киевский режим внезапно перенес процедуру на неопределенный срок. Невостребованными оказались тела 6000 украинских военных.