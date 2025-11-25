Украина согласилась на условия США по урегулированию

Украина согласилась на предварительные условия США по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на официальные источники.

«Есть еще некоторые детали, которые необходимо обсудить, но украинцы согласились на сделку», — заявил его собеседник.

Официальный представитель Вооруженных сил США подполковник Джеффри Толберт добавил, что переговоры с Россией тоже проходят хорошо и американская сторона сохраняет оптимистичный настрой.

В то же время ни российская, ни украинская стороны официально не подтверждали переговоры с США.

Ранее газета Politico сообщила, что из плана по урегулированию вычеркнули вопросы, касающиеся территориальной принадлежности Донбасса и других регионов.