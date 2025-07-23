Украина собрала армию? Раскрылась хитрость Киева с переговорами
Дандыкин: Киев попросил переговоры ради наступления
Предложение о новых переговорах в Стамбуле было всего лишь уловкой Киева. Такое мнение высказал в беседе с mk.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Аналитик предположил, что украинские власти придумали такую инициативу после серии ударов России по важным предприятиям ВПК. Эти атаки, по версии Дандыкина, серьезно ослабили ВСУ.
В результате власти Украины решили пойти на хитрость и пойти на переговоры. Передышку украинская сторона попробует потратить на восстановление сил.
Более того, предполагает Дандыкин, Украина может попытаться и перейти в наступление. Для него, по слухам, уже подготовлена группировка в 65 тысяч человек. Откуда взялись такие слухи, военный эксперт не пояснил.
Дандыкин считает, что Россия верно оценивает желание Украины затянуть конфликт и не даст Киеву передышки.
Не думаю, что мы будем давать передышку Украине. Потому что если это сделать, дать даже месяц, то это будет чревато для нас потерями.
Василий Дандыкин
Уже третий с начала 2025 года раунд переговоров Москвы и Киева может пройти до конца текущей недели. В Кремле точную дату пока не называли.
Украинский лидер полагал, что встреча делегаций состоится 23 июля. Аналитики допускали, что Зеленский пошел на переговоры из-за давления США.