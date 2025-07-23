Украина собрала армию? Раскрылась хитрость Киева с переговорами

Предложение о новых переговорах в Стамбуле было всего лишь уловкой Киева. Такое мнение высказал в беседе с mk.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик предположил, что украинские власти придумали такую инициативу после серии ударов России по важным предприятиям ВПК. Эти атаки, по версии Дандыкина, серьезно ослабили ВСУ.

В результате власти Украины решили пойти на хитрость и пойти на переговоры. Передышку украинская сторона попробует потратить на восстановление сил.

Более того, предполагает Дандыкин, Украина может попытаться и перейти в наступление. Для него, по слухам, уже подготовлена группировка в 65 тысяч человек. Откуда взялись такие слухи, военный эксперт не пояснил.

Дандыкин считает, что Россия верно оценивает желание Украины затянуть конфликт и не даст Киеву передышки.