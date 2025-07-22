Зеленский согласился на переговоры с Россией из-за давления США

Украинский лидер Владимир Зеленский резко изменил отношение к Стамбульскому формату переговоров из-за давления со стороны США. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале .

«Зеленский уже не может отказать, как мне кажется, прямому приказу из Вашингтона начать переговоры с Россией», — сказал он.

По словам эксперта, украинскому президенту все равно на диалог, он не намерен вкладываться в эти переговоры, что десятки раз продемонстрировал. При этом на фронте ситуация у ВСУ близка к катастрофе, а поставки оружия от западных союзников теперь под вопросом.

Аналитик отметил, что в случае продолжения переговоров, американский лидер Дональд Трамп сможет избежать неловкой ситуации через 50 дней, после которых обещал ввести в пошлины.

Ранее Зеленский заявил о подготовке нового раунда переговоров с Россией в Турции. Мероприятие запланировали на среду, 23 июля.