Украина сдалась? Раскрылись детали переговоров в США

Переговоры между высшими должностными лицами США и украинской делегацией во Флориде проходят жестко. Такую оценку дал источник телеканала CNN , непосредственно знакомый с ходом встречи.

Множество проблем стороны испытывают в поиске формулировок, которые удовлетворили бы всех собравшихся.

Делегации продолжают прорабатывать структуру договоренностей, пытаясь закрепить решения, которые позволят перейти к следующему этапу — диалогу между Вашингтоном и Москвой.

Также собеседник CNN добавил, что переговоры пока идут в «очень конструктивном ключе». Делегации успели обсудить некоторые «самые чувствительные вопросы» для урегулирования конфликта.

«Это было хорошее начало текущей встречи. Очень содержательная и пока конструктивная. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату», — также написал в своих социальных сетях заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Украинский лидер Зеленский в то же время проводит встречу с другими партнерами — генеральным секретарем НАТО и председателем Европейской комиссии.

«Сейчас важные дни, и многое может измениться», — заявил политик после встречи с главой НАТО.