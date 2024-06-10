Украина разместит часть истребителей F-16 за границей

Украина разместит несколько предоставленных ей американских истребителей F-16 за границей. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, его процитировало украинское издание «Цензор».

«Решение было принято для того, чтобы можно было постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, соответствующих количеству пилотов», — отметил Голубцов.

Так истребители не станут мишенями на украинских базах и послужат резервом на случай необходимости замены неисправных самолетов или ремонтных работ.

При этом начальник авиации добавил, что некоторые поставленные на Украину самолеты используют за границей для обучения пилотов.

Ранее стало известно, что уральская компания «Форэс» пообещала премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16. За первый сбитый танк компания заплатила пять миллионов рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей.