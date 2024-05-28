На Украине пытаются выдать уничтожение боевиков ВСУ за обстрел мирного населения. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале , ссылаясь на собственные источники.

«На Купянском направлении украинская пропаганда пытается выдать уничтожение украинских боевиков за обстрел гражданских», — написал он.

Российские войска точечно ударили по Купянску и населенному пункту Купянск-Узловой. В результате атаки уничтожены места хранения вооружения и военной техники, а также личный состав украинских боевиков, прибывший для усиления передовых позиций.

Чтобы дискредитировать российских военных, на месте прилетов начали работать представители ЦИПсО и подконтрольных киевскому режиму СМИ. Они готовят фейковые новости якобы об обстрелах бойцами ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Плененный украинский пограничник Александр Ильницкий рассказал, что бойцам ВСУ врали о заминированной территории в Харьковской области. Солдат дезинформировали, а российские подразделения зашли с неожиданного направления.