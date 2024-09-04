Украина продолжила закупать китайские дроны, несмотря на возражения производителя

Украина покупает БПЛА из КНР через Польшу, несмотря на протест производителя DJI

Фото: Unsplash

Власти Украины закупают китайские беспилотники Mavic через Польшу, несмотря на протесты со стороны компании-производителя DJI. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно данным украинского портала госзакупок Prozorrо, муниципальный отдел по безопасности горсовета Киева заключил с компанией «УМО Украина» крупный контракт более чем на 391,5 миллиона украинских гривен на закупку дронов DJI. По договору поставщик обязался доставить 1550 беспилотников DJI Mavic 3T и 950 БПЛА DJI Mavic 3E до конца августа.

«УМО Украина» является дочерней компанией польской «УМО». Последнюю создали еще в 1997 году, а ее специализация — поставка военной техники. В соцсетях польской компании рекламируют в том числе товары DJI.

«УМО Украина» поставляет китайские дроны разным подразделениям национальной армии. В том числе 25-й воздушно-десантной бригаде, которая получила 15 беспилотников DJI Mavic 3 Pro за один миллион гривен.

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