Украина продолжила закупать китайские дроны, несмотря на возражения производителя
Украина покупает БПЛА из КНР через Польшу, несмотря на протест производителя DJI
Власти Украины закупают китайские беспилотники Mavic через Польшу, несмотря на протесты со стороны компании-производителя DJI. Об этом сообщило РИА «Новости».
Согласно данным украинского портала госзакупок Prozorrо, муниципальный отдел по безопасности горсовета Киева заключил с компанией «УМО Украина» крупный контракт более чем на 391,5 миллиона украинских гривен на закупку дронов DJI. По договору поставщик обязался доставить 1550 беспилотников DJI Mavic 3T и 950 БПЛА DJI Mavic 3E до конца августа.
«УМО Украина» является дочерней компанией польской «УМО». Последнюю создали еще в 1997 году, а ее специализация — поставка военной техники. В соцсетях польской компании рекламируют в том числе товары DJI.
«УМО Украина» поставляет китайские дроны разным подразделениям национальной армии. В том числе 25-й воздушно-десантной бригаде, которая получила 15 беспилотников DJI Mavic 3 Pro за один миллион гривен.