Российские инженеры создали отечественный аналог разведывательного дрона Mavic

Российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей», который работает на некоммерческой частоте, плохо подавляемой украинскими системами РЭБ. Об этом РИА «Новости» заявил представитель разработчика.

Он отметил, что БПЛА является отечественным аналогом китайских дронов Mavic, которые активно применяются в зоне проведения спецоперации и помогают военным корректировать огонь. Представитель компании рассказал, что новый российский беспилотник ничем не уступает зарубежному.

Собеседник издания указал на компактность разработки и добавил, что дрон может складываться. Новинку уже продемонстрировали на выставке Helirussia-2024 в Москве.

В 2019 году первый испытательный полет совершил транспортный самолет ИЛ-112В — аналог украинского Ан-26. Занимавший тогда должность заместителя председателя правительства Юрий Борисов назвал создание воздушного судна новым этапом для формирования российской военно-транспортной авиации. По его словам, ИЛ-112В является уникальной платформой, которую можно использовать и для военных, и для гражданских нужд.