Украина признает Палестину как государство

Украина признает Палестину как суверенное государство. Об этом во время выступления на конференции «Диалог — Шангри Ла» в Сингапуре заявил президент страны Владимир Зеленский. Трансляцию вел YouTube-канал офиса президента.

«Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», — заявил Зеленский.

Президент Украины ранее жаловался, что ближневосточный конфликт отвлекает внимание Запада и всего мира от проблем его страны.

В американских СМИ появилась информация, что администрация президента Джо Байдена хочет заморозить конфликт, чтобы не выставлять Вашингтон виновным в поражении Киева.