Украина приготовила список целей для ударов по России оружием США

Politico: Киев планирует предоставить США список целей в России для ударов

Киев собирается предоставить администрации президента США Джо Байдена список потенциальных целей на российской территории, по которым ВСУ хотят ударить американским дальнобойным оружием, если Вашингтон позволит. Об этом пишет издание Politico .

По данным журналистов, на этой неделе в Вашингтон приедут министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак для обсуждения списка.

Сообщается, что Украина планирует использовать этот документ как последнюю попытку убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России.

Украина уже перечисляла США ряд потенциальных целей, но новый список, предположительно, будет более проработанным.

В начале августа Украина попросила у США разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. Среди возможных целей назывались российские авиабазы.