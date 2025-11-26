Украина всеми силами пытается удержать Димитров (Мирноград на украинский манер), несмотря на то, что город окружен. Военного смысла в этом нет, только политический аспект. Об этом написал Telegram-канал «Военный осведомитель» .

«Есть стойкое ощущение, что Мирноград сейчас играет в украинской стратегии роль переговорного козыря, как в 2015 году уже происходило с Дебальцево», — отметили авторы канала.

Во время боев за Дебальцево шли переговоры относительно линии отвода ВСУ и положений соглашения «Минск-2», напомнили в сообщении. Украина до последнего не выводила из города войска, а российские части и ополченцы пытались окружить населенный пункт и взять его под контроль до завершения переговоров, чтобы выбить этот козырь из-под ног Киева. По мнению автора, сейчас ситуация повторяется с Димитровом.

«Удержание Мирнограда в текущих условиях не имеет ни малейшего военного смысла для Украины, но зато имеет серьезное значение политическое», — отметили в сообщении.

Информация о потере всей агломерации Красноармейск — Димитров в процессе обсуждения мирного соглашения даст России дополнительный аргумент в пользу того, что Киеву стоит согласиться сдать остатки Донбасса без боя, так как он все равно его потеряет.

А пока Димитров удерживает ВСУ, даже находясь в окружении, киевский режим будет кричать, кто контролирует ситуацию и у России нет серьезных подвижек в Донбассе. Якобы, ситуация не располагает к тому, чтобы полностью отдать регион России, как она того требует.