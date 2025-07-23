Украина предложила России провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

Умеров: Украина готова к прекращению огня

Украина готова к прекращению огня и предлагает президентам двух стран провести встречу до конца лета. Об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров на пресс-конференции по результатам переговоров с Россией в Стамбуле.

«Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров РФ и Украины до конца августа», — сообщил Умеров.

Украинская делегация подтвердила готовность к диалогу. Встреча в Стамбуле стала очередным этапом переговорного процесса.

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной прошел во дворце Чираган. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны главой делегации назначили секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

Перед началом диалога, главы делегаций встретились лично без посредников и побеседовали с глазу на глаз.

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