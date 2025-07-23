Украина готова к прекращению огня и предлагает президентам двух стран провести встречу до конца лета. Об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров на пресс-конференции по результатам переговоров с Россией в Стамбуле.
«Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров РФ и Украины до конца августа», — сообщил Умеров.
Украинская делегация подтвердила готовность к диалогу. Встреча в Стамбуле стала очередным этапом переговорного процесса.
Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной прошел во дворце Чираган. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны главой делегации назначили секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.
Перед началом диалога, главы делегаций встретились лично без посредников и побеседовали с глазу на глаз.
Украина предложила России провести встречу Путина и Зеленского до конца августа
Переговоры России и Украины завершились, они продлились меньше часа
В России полсотни человек зарегистрировали на себя более миллиона SIM-карт
Здание с актерами внутри вспыхнуло в Москве как свечка
Турция раскрыла цель переговоров в Стамбуле
Молодежный форум волонтеров прошел в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте