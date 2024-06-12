Украина потребовала отстранить от ОИ российских спортсменок за пост об отце, погибшем на СВО

НОК Украины потребовал отстранить от ОИ Кудаеву за пост об погибшем на СВО отце

Национальный олимпийский комитет Украины потребовал от МОК отстранить от Олимпийских игр в Париже российских атлеток за пост погибшем на СВО отце. Обращение НОК опубликовал на своем официальном сайте.

Отец члена сборной России по борьбе Динары Кудаевой погиб на СВО 9 мая 2024 года. Девушка опубликовала в соцсети пост 25 мая и подписала его: «Ты мой герой!». Публикацию поддержали коллеги Кудаевой Ольга Хорошавцева и Наталья Малышева. Украина потребовала отстранить от Игр всех троих спортсменок.

В заявлении НОК указал, что Кудаева, Хорошавцева и Малышева «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

На одной из улиц Парижа появился официальный рекламный плакат предстоящих Олимпийских игр. Дизайнеры использовали фотографию Исинбаевой с ОИ-2008, когда россиянка выиграла золотую медаль.