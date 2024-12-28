Украина потребовала от страны Евросоюза ежегодных выплат

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ ежегодно выделять Киеву не менее 20 миллиардов евро в качестве поддержки. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv .

Он призвал Германию существенно увеличить поставки оружия на Украину.

«Будущая коалиция [в правительстве Германии] должна заложить в бюджет на ближайшие четыре года не менее 80 миллиардов евро, то есть по 20 миллиардов евро в год», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Нидерланды планируют выделить еще шесть миллиардов евро в поддержку Украины. Как отметил посол Амстердама в Киеве Алле Дорхаут, за последние три года королевство оказало Украине военную и гуманитарную помощь на сумму 3,8 миллиарда евро.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что украинские военные надеются, что в 2025 году наступит перемирие с Россией и они смогут отдохнуть. Они рассчитывают, что у избранного президента США Дональда Трампа получится привести ситуацию к завершению конфликта.