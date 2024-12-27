WP: украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году

Украинские военные надеются, что в 2025 году наступит перемирие с Россией и они смогут отдохнуть. Об этом заявила американская газета The Washington Post .

Заместитель командира батальона 33-й механизированной бригады Украины Кирилл признался, что он и его товарищи устали вести боевые действия. Подразделение страдает от дефицита живой силы.

«Боевой дух продолжает падать все ниже и ниже, становясь все хуже и хуже», — объяснил он.

Украинские военные выразили надежду, что у избранного президента США Дональда Трампа получится привести ситуацию к завершению конфликта.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен призвал ВСУ капитулировать, чтобы закончить кризис.

Он отметил, что на Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сложат оружие. По словам эксперта, лучший вариант для страны — это стать нейтральным государством.