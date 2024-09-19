Российские войска уничтожили две трети от всех американских танков Abrams, поставленных Украине. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил зампостпреда России при организации Максим Буякевич, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что командование ВСУ редко вводит в бой поставленные США танки, но, несмотря на это, украинские войска все равно потеряли большую часть западной техники. По его словам, американские боевые машины широко разрекламировали, но войска продолжают подбивать их в зоне проведения СВО.

«Испробовав различные средства и не добившись своих целей, англосаксы и их союзники развернули дискуссию о перспективах применения высокоточных дальнобойных вооружений по объектам в глубине территории России», — подчеркнул дипломат.

Ранее российский солдат из группировки войск «Центр» уничтожил танк Abrams с помощью «коктейля Молотова». Военнослужащий бросил зажигательную смесь на башню боевой машины во время освобождения населенного пункта Мемрик в ДНР.