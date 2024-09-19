Украина потеряла большую часть поставленных США танков Abrams
Дипломат Буякевич: ВС России ликвидировали две трети поставленных ВСУ Abrams
Российские войска уничтожили две трети от всех американских танков Abrams, поставленных Украине. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил зампостпреда России при организации Максим Буякевич, его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что командование ВСУ редко вводит в бой поставленные США танки, но, несмотря на это, украинские войска все равно потеряли большую часть западной техники. По его словам, американские боевые машины широко разрекламировали, но войска продолжают подбивать их в зоне проведения СВО.
«Испробовав различные средства и не добившись своих целей, англосаксы и их союзники развернули дискуссию о перспективах применения высокоточных дальнобойных вооружений по объектам в глубине территории России», — подчеркнул дипломат.
Ранее российский солдат из группировки войск «Центр» уничтожил танк Abrams с помощью «коктейля Молотова». Военнослужащий бросил зажигательную смесь на башню боевой машины во время освобождения населенного пункта Мемрик в ДНР.