Украину призвали отказаться от «плана победы» Зеленского

Украине после победы Дональда Трампа на выборах президента США необходимо отказаться от так называемого плана победы Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«При Дональде Трампе мировой порядок будет основан на договоренностях, а не на правилах. Поэтому нам нужно прекратить апеллировать к ценностям, а показывать, почему мы нужны и что имеем. Другими словам, любой „план победы“, в котором кто-то сделает для нас что-то, можно задвинуть себе в …», — отметил парламентарий.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, победу одержал представитель Республиканской партии Трамп. От демократов на пост баллотировалась Камала Харрис.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре представил в Раде так называемый план победы. Среди пунктов есть приглашение Украины в НАТО с последующим членством.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов