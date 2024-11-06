Украину призвали отказаться от «плана победы» Зеленского
Депутат Рады Гончаренко призвал Украину отказаться от «плана победы» Зеленского
Украине после победы Дональда Трампа на выборах президента США необходимо отказаться от так называемого плана победы Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«При Дональде Трампе мировой порядок будет основан на договоренностях, а не на правилах. Поэтому нам нужно прекратить апеллировать к ценностям, а показывать, почему мы нужны и что имеем. Другими словам, любой „план победы“, в котором кто-то сделает для нас что-то, можно задвинуть себе в …», — отметил парламентарий.
Выборы президента США состоялись 5 ноября, победу одержал представитель Республиканской партии Трамп. От демократов на пост баллотировалась Камала Харрис.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре представил в Раде так называемый план победы. Среди пунктов есть приглашение Украины в НАТО с последующим членством.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов