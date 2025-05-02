Украина попыталась атаковать Севастополь дронами

Развожаев сообщил об атаке дронов на Севастополь

Украинские войска попытались атаковать Севастополь беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя объяснил, что российские силы ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ. Войска сбили уже семь беспилотников. Все они упали над морем, на большом отдалении от берега.

Развожаев призвал местных жителей соблюдать спокойствие и осторожность. Он предупредил, что в городе работает не только ПВО, но и средства подавления.

Через шесть минут после сообщения об атаке дронов Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу.

Украина пыталась атаковать объекты в России и прошлой ночью. К утру стало известно о восьми уничтоженных дронах.