Украина попросит у России компенсацию в 300 миллиардов долларов

FT: Украина будет настаивать на компенсации от конфликта

Украина будет настаивать на том, чтобы Россия выплатила компенсацию от конфликта. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на документ.

«Согласно документу, Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию от конфликта», — написали авторы материала.

Компенсацию предлагается покрыть за счет замороженных на Западе российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов.

Накануне президент США Дональд Трамп принял в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Глава Соединенных Штатов не исключал возможности совместных переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским.

По данным газеты The Telegraph, Украина сможет спастись от краха на передовой, если примет условия Трампа.