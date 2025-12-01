Украина попросила у ЕС еще миллиард евро на американское оружие

Украина попросила у европейских союзников еще миллиард евро до конца года на закупку американского оружия через программу PURL. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя страны при НАТО Алену Гетманчук.

«Мы были бы очень благодарны за новую поддержку от союзников, которая могла бы обеспечить непрерывные поставки вооружений», — заявила дипломат.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что готов выделить Украине 250 миллионов евро на покупку систем ПВО и истребителей F-16.

Программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создали США и НАТО. По ней Дональд Трамп продает Украине вооружение не напрямую, а через европейские страны. Первые две поставки состоялись в октябре.