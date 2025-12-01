Нидерланды направят 250 миллионов евро в качестве помощи Украине через американскую инициативу PURL. Об этом заявил министр обороны европейского государства Рубен Брекелманс в соцсети X .

«Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка», — написал он.

По словам Брекелманса, средства в основном пойдут на поставки средств ПВО и боеприпасов для F-16.

Помощь Киеву окажут в рамках инициативы PURL, созданной США и НАТО. Она не предусматривает предоставления вооружения Соединенными Штатами напрямую, однако европейские страны могут закупать по ней американское оружие для Украины.

Ранее Евросоюз раскрыл, зачем поддерживает киевский режим. Как отметила глава европейской дипломатии Кая Каллас, это якобы значительно дешевле, чем последствия возможной победы России.