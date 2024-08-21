Украина попала в пропасть. В Турции предупредили о последствиях провала ВСУ под Курском

Политик Перинчек: провал ВСУ под Курском откроет новые фронты на Украине

Lev Radin/Keystone Press Agency
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Провал ВСУ в Курской области грозит Украине серьезными последствиями. Запад уже находится в панике, сообщил РИА «Новости» председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Он назвал действия украинской армии в российском регионе попыткой как можно больше втянуть НАТО в конфликт и сесть за стол переговоров с «сильной позицией».

«Но усилия — тщетны. Украина попала в еще большую пропасть», — подчеркнул Перинчек.

По его словам, ожидаемый провал ВСУ в Курской области приведет к появлению новых фронтов внутри самой Украины. Провал атлантической системы наблюдается в сирийском, израильском и китайско-тайваньском направлениях, добавил Перинчек.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после нападения на Курскую область всем стало ясно, что переговоров с Украиной не будет до полного разгрома противника. Россия могла угодить в «переговорный капкан», но после вторжения ВСУ под Курск все встало на свои места.

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