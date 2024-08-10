«Новый виток». На Украине рассказали про отчаянный план Зеленского

Дубинский: Зеленский пытается вывести конфликт с РФ на новый виток эскалации

Фото: РИА «Новости»

Украинский лидер Владимир Зеленский делает все, чтобы эскалировать конфликт. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Ищутся любые способы повысить агрессивность, <…> чтобы вывести [конфликт] на новый виток эскалации», — написал Дубинский.

Депутат отметил, что президент Украины отчаянно пытается найти способ втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией.

Ранее Украина попросила у США разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по российским авиабазам в связи с вылазкой на Курскую область. При вторжении ВСУ использовали американскую и европейскую бронетехнику.

Как отметил неназванный советник Зеленского в беседе с Washington Post, наступление Украины под Курском началось для отвлечения ВС РФ от других участков фронта, где украинские войска стремительно теряли позиции.

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