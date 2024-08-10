Дубинский: Зеленский пытается вывести конфликт с РФ на новый виток эскалации

Украинский лидер Владимир Зеленский делает все, чтобы эскалировать конфликт. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Ищутся любые способы повысить агрессивность, <…> чтобы вывести [конфликт] на новый виток эскалации», — написал Дубинский.

Депутат отметил, что президент Украины отчаянно пытается найти способ втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией.

Ранее Украина попросила у США разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по российским авиабазам в связи с вылазкой на Курскую область. При вторжении ВСУ использовали американскую и европейскую бронетехнику.

Как отметил неназванный советник Зеленского в беседе с Washington Post, наступление Украины под Курском началось для отвлечения ВС РФ от других участков фронта, где украинские войска стремительно теряли позиции.