Украина получила с 2022 года от западных стран около 350 миллиардов долларов

С 2022 года 30 западных стран передали Украине в сумме 350 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды — около 170 миллиардов долларов», — рассказал он.

Особенно активно, по словам Герасимова, помогают США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Также страны НАТО обучили по стандартам альянса 165 тысяч украинских военных.

Ранее газета The New York Times сообщила, что несколько конгрессменов-республиканцев, ранее выступавших за помощь Украине, после победы Дональда Трампа на президентских выборах изменили мнение и заявили, что в интересах обеих стран поскорее закончить конфликт, а не выписывать чеки для его продления.