Несколько конгрессменов США из Республиканской партии, которые ранее активно выступали за помощь Украине, поменяли свое мнение после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Они заявили, что в интересах Киева и Вашингтона — закончить [конфликт], а не продолжать выписывать чеки, которые могут его продлить», — заявили журналисты.

По данным NYT, республиканцы стали проявлять все меньше энтузиазма в вопросе финансирования Украины.

Например, один из конгрессменов Тодд Янг, который ранее яро поддерживал поставки для ВСУ, заявил, что нужно позволить Трампу договориться о «позитивном решении».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский незаконно занимает пост президента и ему нужно сложить полномочия. Также он назвал политика марионеткой США, время которой закончится по решению Белого дома.