Выступавшие за помощь Украине республиканцы призвали перестать выписывать Киеву новые чеки
NYT: поддержавшие помощь Украине республиканцы изменили позицию из-за Трампа
Несколько конгрессменов США из Республиканской партии, которые ранее активно выступали за помощь Украине, поменяли свое мнение после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Они заявили, что в интересах Киева и Вашингтона — закончить [конфликт], а не продолжать выписывать чеки, которые могут его продлить», — заявили журналисты.
По данным NYT, республиканцы стали проявлять все меньше энтузиазма в вопросе финансирования Украины.
Например, один из конгрессменов Тодд Янг, который ранее яро поддерживал поставки для ВСУ, заявил, что нужно позволить Трампу договориться о «позитивном решении».
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский незаконно занимает пост президента и ему нужно сложить полномочия. Также он назвал политика марионеткой США, время которой закончится по решению Белого дома.