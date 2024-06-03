США обсудят с Украиной расширение географии ударов по России

Кирби: США готовы обсудить с Украиной расширение географии ударов по России

Фото: РИА «Новости»

США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский <…> продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будут такие обсуждения с украинцами», — сказал Кирби.

При этом он не стал уточнять, к каким дополнительным политическим изменениям могут привести эти обсуждения. Также Кирби добавил, что США не «повернутся спиной к потребностям Украины» и продолжат поддержку по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

По данным газеты Politico, украинские и европейские чиновники попросили Соединенные Штаты позволить ВСУ атаковать всю территорию России. Авторы статьи указали, что до этого власти Украины получили от США послание о возможности использования американского оружия для ударов по РФ.

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