США обсудят с Украиной расширение географии ударов по России

США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости» .

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский <…> продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будут такие обсуждения с украинцами», — сказал Кирби.

При этом он не стал уточнять, к каким дополнительным политическим изменениям могут привести эти обсуждения. Также Кирби добавил, что США не «повернутся спиной к потребностям Украины» и продолжат поддержку по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

По данным газеты Politico, украинские и европейские чиновники попросили Соединенные Штаты позволить ВСУ атаковать всю территорию России. Авторы статьи указали, что до этого власти Украины получили от США послание о возможности использования американского оружия для ударов по РФ.