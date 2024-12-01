Украина похвасталась невидимыми для БПЛА военными катерами

Украина начала использовать специальный камуфляж для покраски малых артиллерийских бронекатеров, разработанный в Британии еще в Первую мировую войну. Об этом Минобороны Украины сообщило в Facebook*.

Суть этого камуфляжа в том, что на катера наносятся зубчатые узоры различных оттенков серого цвета. Благодаря угловатым формам и контрастным цветам, этот метод затрудняет определение габаритов, курса и скорости судна при помощи оптических устройств, тем самым снижая вероятность точного попадания.

Однако с появлением и распространением радаров этот способ маскировки почти утратил свою актуальность.

Ранее начальник штаба по разведке добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, какую технику используют ВСУ в Курской области. По его словам, у украинских военных на этом направлении не осталось оружия собственного и советского производства — только натовское. В том числе Bradley, М113, Abrams и Leopard.

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