«Украина погрузится в XIX век и во тьму». Зачем Зеленскому меры урегулирования?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не бить по энергообъектам для окончания конфликта. Насколько это возможно и согласится ли Россия на такой шаг, рассказал 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

По его мнению, Зеленский пытается обмануть и западных партнеров, и Россию. До нападения ВСУ на Курскую область российские военные долго не наносили ударов по энергообъектам, напомнил военный эксперт.

«Сейчас никакие переговорные процессы с нынешним украинским режимом и с Зеленским, которого наши политические лидеры называют прямо нелегитимным президентом... Они бесперспективны и не нужны», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что Россия защищена от ударов по инфраструктуре гораздо лучше, чем Украина. К тому же, по мнению собеседника 360.ru, грядущая зима для соседней республики станет самой тяжелой в истории из-за проблем с электричеством.