«Украина погрузится в XIX век и во тьму». Зачем Зеленскому меры урегулирования?
Военный эксперт Михайлов: никакие переговоры с Зеленским сейчас не нужны
Президент Украины Владимир Зеленский предложил не бить по энергообъектам для окончания конфликта. Насколько это возможно и согласится ли Россия на такой шаг, рассказал 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
По его мнению, Зеленский пытается обмануть и западных партнеров, и Россию. До нападения ВСУ на Курскую область российские военные долго не наносили ударов по энергообъектам, напомнил военный эксперт.
«Сейчас никакие переговорные процессы с нынешним украинским режимом и с Зеленским, которого наши политические лидеры называют прямо нелегитимным президентом... Они бесперспективны и не нужны», — подчеркнул Михайлов.
Он добавил, что Россия защищена от ударов по инфраструктуре гораздо лучше, чем Украина. К тому же, по мнению собеседника 360.ru, грядущая зима для соседней республики станет самой тяжелой в истории из-за проблем с электричеством.
Если мы добьем остатки электрических станций и подстанций, то, конечно, Украина погрузится в XIX век и во тьму. Поэтому никто не сможет готовить танки к наступлению, вырабатывать железо и прочее.
Евгений Михайлов
военный эксперт
Украине зимой будет очень тяжело, особенно если удары не прекратятся, заметил эксперт. Он назвал Зеленского больным человеком, который хочет угробить все население страны.
«Поэтому русские, как говорится, на коне, а Зеленскому нужно срочно искать выход для того, чтобы капитулировать чуть позже, чем этого нам бы хотелось. Но я думаю, что капитуляция будет в ближайшем будущем», — заявил собеседник 360.ru.
По его словам, Россия вряд ли согласится на какие-либо предложения киевского режима, а ее нынешнее наступление закончится или его полной капитуляцией, или исчезновением.
В сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ни одной ТЭЦ, обслуживающей Харьков, не сохранилось.