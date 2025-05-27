Украина передала США предложения по прекращению огня

Украина направила Соединенным Штатам предложение о прекращении огня в зоне спецоперации. Такое заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире телеканала «Рада».

«Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что это даст возможность сесть за стол переговоров. Все другие этапы будут обозначены во время этих переговоров», — сказал он.

Чиновник также предположил, что в дальнейшем в ходе переговоров может быть продолжено обсуждение вопроса об обмене пленными. Он добавил, что Украина определит состав делегации для второго раунда переговоров с Россией после формирования повестки встречи.

Специальный представитель президента США Кит Келлог подтвердил, что Штаты получили от Украины список условий для мирного урегулирования. Теперь американская сторона ждет аналогичный перечень, разработанный Россией. После работы с перечнями состоится еще один раунд переговоров между делегациями России и Украины.

Ранее RT сообщал, что Россия обратилась к ООН из-за попыток Европы мешать украинскому урегулированию. Заседания в Совбезе организации запросили на 30 мая.