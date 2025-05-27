США получили от Украины список условий для мирного урегулирования

Украина передала Белому дому список условий, необходимых для заключения мирного соглашения с Россией. Об этом телеканалу Fox News заявил специальный представитель президента США Кит Келлог.

Он отметил, что теперь США ждут аналогичный перечень, разработанный российской стороной.

«Нам нужно получить его и от российской стороны. <…> Затем объединим их», — подчеркнул Келлог.

Он добавил, что после работы с перечнями пройдет еще один раунд переговоров делегатов от России и Украины. Спецпредставитель американского лидера не исключил, что встреча дипломатов пройдет в Женеве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Ватикан неподходящей площадкой для проведения переговоров по Украине. Он предположил, что папскому престолу будет некомфортно выступать в роли места, где будут встречаться дипломаты, сообщил RT.