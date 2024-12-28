Посол России в Мали Громыко: Украина открыла второй фронт в Африке

Украина открыла второй фронт в Африке, так как не может победить Россию на поле боя. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Мали и Нигере Игорь Громыко.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть „второй фронт“ в Африке и потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных Москве государств континента», — заявил он.

Он напомнил, что в августе правительство переходного периода Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной. Причиной этого стали заявления пресс-секретаря Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова и посла в Сенегале Юрия Пивоварова о том, что Украина помогала боевикам, которые 25–27 июля напали на малийских военных на севере страны.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийцев прекратить отношения с Киевом. Факт его сотрудничества с террористами нисколько не удивляет», — добавил он.

Громыко сообщил, что власти Мали предупредили страны, оказывающие помощь Украине, о том, что их поддержка будет расцениваться как содействие международному терроризму. Они призвали африканцев осудить подрывные действия Украины, которые создают угрозу стабильности на континенте.

Ранее панафриканист, общественный деятель Натали Ямб рассказала, что

украинский конфликт негативно повлиял на торговые сделки между африканскими странами и Россией из-за введенных Западом санкций.

По ее словам, у африканских стран есть деньги, но нет собственных валют. Фактически все финансы контролирует Франция.