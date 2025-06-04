«Зашелся в истерике». Захарова назвала хамством слова Зеленского о России

Захарова сочла хамскими слова Зеленского о российской делегации в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский позволял себе хамские сентенции по отношению к российской делегации в Стамбуле и «зашелся в истерике». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, делегация страны не устроила главу киевского режима и в ходе первого раунда переговоров сторон.

«Чувствовалось, что достигнутые результаты кое-кого явно раздосадовали на Банковой. Зеленский задавал тон, позволял оскорбительные и попросту хамские сентенции в адрес российской делегации», — сказала она.

Захарова добавила, что позиция России на переговорах также вывела из равновесия главу офиса украинского президента Андрея Ермака, уточнило издание Ura.ru.

«Зеленский опять зашелся в истерике относительно делегации России. Все это перемешивалось с откровенными угрозами нанести террористические удары», — заключила дипломат.

Ранее президент Украины раскритиковал инициативу российской стороны в Стамбуле о временном прекращении огня для обмена телами погибших.