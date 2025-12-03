Украина отказалась продолжать стамбульские переговоры с Россией

Украинская сторона отказалась от продолжения переговоров с Россией в стамбульском формате. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».

«Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ушаков назвал состоявшуюся в Кремле встречу главы государства Владимира Путина с американской делегацией очень содержательной.

По словам помощника президента России, успехи российских военных на поле боя непосредственно повлияли на характер переговоров с представителями Соединенных Штатов.