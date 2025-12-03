Успехи российских военных на поле боя непосредственно повлияли на характер состоявшихся накануне переговоров с США. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — подчеркнул Ушаков.

Накануне визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главного советника Джареда Кушнера в Кремле сообщили об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Журналист Financial Times обратил внимание, что Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле выглядел гораздо веселее, чем с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.