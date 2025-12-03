В Кремле связали характер переговоров с США с успехами российских военных
Успехи российских военных на поле боя непосредственно повлияли на характер состоявшихся накануне переговоров с США. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости».
«Российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — подчеркнул Ушаков.
Накануне визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главного советника Джареда Кушнера в Кремле сообщили об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Журналист Financial Times обратил внимание, что Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле выглядел гораздо веселее, чем с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.