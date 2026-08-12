Украина отказалась от трех списков на обмен

Лантратова: Россия предлагала Киеву три списка на обмен, но Украина отказалась

В июле Россия предлагала Украине несколько списков на обмен пленными, но получила отказ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова .

«Мы готовы к обмену. В течение последнего месяца предлагали три разных списка: и обычные солдаты, осужденные по статьям на территории России. Украина отказывается забирать своих граждан», — отметила омбудсмен.

Лантратова уточнила, что российская сторона согласовала список из 224 украинцев на обмен, но эти люди Украине оказались не нужны.

«Ребята с территории Украины, осужденные за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать завтра утром, чтобы забрать своих. Но Украина отказывается. Им нужен пиар, а не жизни людей», — констатировала она.

Лантратова подчеркнула, что Россия борется за каждого пленного и вернет домой всех соотечественников

Прошлый обмен по формуле «160 на 160» прошел 26 июня.