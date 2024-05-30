Украина отказалась от идеи введения «экономической брони»

«РБК-Украина»: страна отказалась от идеи давать бронь от мобилизации за деньги

Украина решила отказаться от идеи освобождать сотрудников от мобилизации за деньги. Об этом сообщило местное издание «РБК-Украина», сославшись на источник в офисе президента страны Владимира Зеленского.

Генштаб, по данным собеседника издания, высказался категорически против. Там сочли, что это помешает решить проблему нехватки кадров и фактически легализует откуп от мобилизации.

Согласно предложению, которое рассматривала Верховная рада, сотрудники могли освободиться от службы при условии уплаты за них по 20 тысяч гривен (более 500 долларов) ежемесячно. Ранее, по словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, рассматривался также вариант вычета 35 тысяч гривен (около 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанных.

«Но пять миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему», — высказался источник украинского СМИ.

В начале мая Зеленский подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения на Украине.