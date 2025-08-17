Украина останется угрозой России даже вне НАТО

Прилепин: Украина представляет угрозу для России даже вне НАТО

Внеблоковый статус Украины не сделает страну безопасной для России. Об этом ТАСС заявил общественный деятель и писатель Захар Прилепин.

«Украина обстреливает Россию, убила людей в Донецке и российской территории. Вот Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, ничего не отменяет», — подчеркнул писатель.

Прилепин напомнил, что президент Владимир Путин на саммите на Аляске обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом альтернативные гарантии безопасности Украины.

По его мнению, Трамп произнес слова об исключении вступления Украины в НАТО лишь для публики.

Западные СМИ сообщали, что новые гарантии безопасности Дональда Трампа оставят Украину без надежды на членство в НАТО.

При этом предполагается, что США помогут Украине, если российская сторона нарушит будущее мирное соглашение, но членство в альянсе республика не получит.