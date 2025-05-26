Украина осталась без ракет для зенитных батарей SAMP-T

У Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, которые ей поставили Италия и Франция. Более года страна не получает боезапас для французского ЗРК Crotale. Об этом сообщала газета Le Monde .

«У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для Crotale», — отметили журналисты.

В 2023 году Франция передала Украине две системы ПВО Crotale. Позже Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух таких систем. В середине марта итальянская газета Corriere della Sera написала, что две батареи ПВО SAMP-T, поставленные Украине Италией и Францией, почти исчерпали запас ракет.

Ранее США и их партнеры объявили, что в новый пакет помощи Украине войдут американские системы ПВО Patriot, итальянские SAMP-T, а также тактические комплексы HAWK, NASAMS, IRIS-T SLM, Gepard и IRIS-T SLS.

Но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно обещанных ей систем противовоздушной обороны.

«Известия» также сообщали, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и назвал его высказывания проблемными для Украины.