«Их никогда не достаточно». Зеленский — об обещанных Украине системах ПВО

Зеленский заявил, что Украине недостаточно обещанных Западом систем ПВО

Bernd WÃ�stneck/dpa
Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa/Global Look Press

Украине недостаточно обещанных ей систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, чьи слова привело РИА «Новости».

Украинский лидер обратился к союзникам во время выступления в фонде имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

«Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут», — подчеркнул Зеленский.

США в совместном заявлении с партнерами отметили, что предназначенные Украине системы ПВО включают американские комплексы Patriot, итальянскую SAMP-T, тактические системы HAWK, NASAMS, IRIS T-SLM, Gepard и IRIS T-SLS.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО пообещали Украине дополнительное оборудование для систем ПВО. В 2025 году ВСУ получат сотни ракет-перехватчиков.

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