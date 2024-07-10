«Их никогда не достаточно». Зеленский — об обещанных Украине системах ПВО
Зеленский заявил, что Украине недостаточно обещанных Западом систем ПВО
Украине недостаточно обещанных ей систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, чьи слова привело РИА «Новости».
Украинский лидер обратился к союзникам во время выступления в фонде имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
«Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут», — подчеркнул Зеленский.
США в совместном заявлении с партнерами отметили, что предназначенные Украине системы ПВО включают американские комплексы Patriot, итальянскую SAMP-T, тактические системы HAWK, NASAMS, IRIS T-SLM, Gepard и IRIS T-SLS.
Президент США Джо Байден и союзники по НАТО пообещали Украине дополнительное оборудование для систем ПВО. В 2025 году ВСУ получат сотни ракет-перехватчиков.