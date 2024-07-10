Украине недостаточно обещанных ей систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, чьи слова привело РИА «Новости» .

Украинский лидер обратился к союзникам во время выступления в фонде имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

«Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут», — подчеркнул Зеленский.

США в совместном заявлении с партнерами отметили, что предназначенные Украине системы ПВО включают американские комплексы Patriot, итальянскую SAMP-T, тактические системы HAWK, NASAMS, IRIS T-SLM, Gepard и IRIS T-SLS.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО пообещали Украине дополнительное оборудование для систем ПВО. В 2025 году ВСУ получат сотни ракет-перехватчиков.