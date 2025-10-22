Президент США Дональд Трамп ради сохранения диалога с Россией отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в военной помощи. Об этом в интервью газете IL Fatto Quotidiano заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Он пояснил, что Трамп всегда критиковал своего предшественника Джо Байдена за активное участие Америки в конфликте на Украине.

«Поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт», — сказал профессор.

Орсини добавил, что Трамп постепенно отдаляется от украинского лидера, понимая, что положение дел на передовой давно уже не в пользу Украины. Такое поведение главы Белого дома заставляет паниковать представителей киевского режима.

По мнению профессора, Украина уже обречена. Сейчас именно Трамп просит Путина о перемирии. Зеленский же ползает на коленях перед американским лидером, умоляя его остановить россиян.

Ранее в Великобритании объяснили, почему Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.