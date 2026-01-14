Уклонисты от службы в ВСУ начали бежать в Белоруссию

Среди украинских уклонистов, бегущих из страны, стал пользоваться популярностью маршрут в Белоруссию. Об этом сообщило издание «Следствие.инфо» , которое провело собственное расследование.

Весь путь через границу занимает от трех до шести дней. Украинцы высаживаются от нее на расстоянии от 10 до 30 километров.

На территории Белоруссии уклонистов уже встречают сотрудники КГБ. Сбежавшие от мобилизации рассказывают им о военной технике, важных объектах и событиях, происходящих на Украине.

«Сколько там ездил — ни разу не поймали», — рассказал перевозчик по имени Евгений.

Тем временем киевский режим решил ужесточить меры по мобилизации, чтобы пополнить ряды ВСУ. С начала 2026 года в украинских вузах начались массовые отчисления учащихся, достигших призывного возраста, причем даже после одного или двух пропусков занятий.