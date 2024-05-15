Украина не стала эвакуировать жителей из Харьковской области | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 08:54 Украина не стала эвакуировать жителей из Харьковской области РИА «Новости»: жители Харьковской области ждут прихода России РИА «Новости»

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Многие жители подконтрольной ВСУ территории Харьковской области ждут прихода России и не эвакуируются. Об этом РИА «Новости» заявила жительница региона.

Она рассказала, что местные власти не стали проводить эвакуацию населения. По ее словам, некоторые проукраински настроенные жители уехали в соседние города, но большая часть осталась ждать российских военных.

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«Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава поселка просто говорит „уезжайте“. У кого есть возможность из проукраинских — бегут, в основном в Полтаву», — указала жительница Харьковской области.

Ранее газета The Times прокомментировала ситуацию в зоне СВО и назвала следующие несколько недель конфликта решающими. По информации издания, наступление ВС России в Харьковской области оставило «мало хороших вариантов» ВСУ. Украинскому командованию придется решать, куда перебросить группировки войск, чтобы сдержать наступление российских военных, добавили в газете.