Первые переговоры? США сделали резкий ход по России и Украине

Американские власти запланировали провести переговоры между Россией и Украиной по схеме «челночной дипломатии». Об этом рассказал журналисту Беку спецпредставитель президента США Кит Келлог, интервью чиновника опубликовал iHeart .

Непрямые переговоры между Россией и США пройдут, по словам Келлога, в Саудовской Аравии. Встречи делегаций не планируется.

На переговорах российская и украинская команды будут находиться отдельно друг от друга. Американские посредники будут перемещаться между ними и узнавать условия сторон для достижения перемирия.

Келлог считает, что именно такой формат переговоров поможет сторонам перейти к следующему шагу — прекращению боевых действий по всей линии соприкосновения. Уже с этой ступеньки, добавил чиновник, можно будет пытаться достигнуть полного завершения украинского конфликта.

Делегации России и США должны встретиться 23 марта в Джидде, как рассказывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Трамп ранее потребовал от своей администрации ускорить работу для достижения перемирия на Украине.