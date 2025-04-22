Украина не ответила на предложение о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре

Песков: Киев не отреагировал на идею Путина о контактах по ограничению ударов

За прошедшие сутки со стороны Украины не было никакой реакции на предложение президента России Владимира Путина об обсуждении вопроса относительно прекращения ударов по гражданской инфраструктуре России и Украины. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не слышали, нет», — ответил Песков о реакции киевского режима на предложение главы государства.

Отвечая на вопрос, на каком уровне могли бы осуществляться подобные контакты, Песков подчеркнул, что никакой конкретики сейчас на этот счет нет.

«Пока мы де-факто имеем ситуацию, когда украинцы себе сами запретили такие контакты и действия в сторону отмены режима», — напомнил он.

Ранее Песков назвал очень сложной тему урегулирования на Украине. По его словам, в этом вопросе какие-то жесткие временные рамки ставить не стоит.