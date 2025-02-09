Украина не откажется от территориальных претензий к России

Посол Боднар: Украина не откажется от претензий на территории, занятые Россией

Посол Украины в Польше Василий Боднар исключил отказ от территориальных претензий к России. Слова дипломата привел телеканал TVN 24 .

Украина никогда не согласится на вариант, при котором Россия сохранит занятые территории.

«Это может быть временным решением. Мы можем говорить об этом в политическом ключе, то есть искать дипломатические решения, но Украина никогда не откажется ни от одной из своих территорий», — подчеркнул посол.

Он добавил, что Украина не согласится на наличие у России права вето на вступление страны в НАТО или Евросоюз.

Американский лидер Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по теме украинского конфликта. Президент Соединенных Штатов заявил, что стороны хотят диалога, а сам Трамп намерен «покончить с этим чертовым безумием».