«Украина не является преградой на пути к миру». Зеленский ответил на критику Трампа

Зеленский переложил ответственность за отсутствие мира на Россию, ответив Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление лидера США Дональда Трампа, который в интервью Reuters назвал его главным препятствием на пути к миру. Свой комментарий украинский лидер дал в видеообращении, опубликованном в его телеграм‑канале .

Зеленский заявил, что Киев не блокирует урегулирование. По его словам, вина за отсутствие мирного соглашения лежит на Москве.

«Украина не является преградой на пути к миру», — подчеркнул он.

В качестве аргумента он привел продолжающиеся удары по территории страны. По его словам, атаки якобы показывают, что России нужны не соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский тормозит заключение мирного соглашения по Украине, а не Россия.