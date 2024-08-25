«Сильно испугался и плакал». Зеленский извинялся перед Кадыровым до СВО

Владимир Зеленский в свое время, будучи сильно напуганным, слезно просил прощения у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале .

Он уточнил, что Зеленский извинялся перед Кадыровым до начала СВО, когда занимался телевизионной деятельностью.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя. Во времена „Квартала 95“ это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — напомнил Алаудинов.

Генерал-майор заметил, что Зеленский смотрит все его видеообращения. Такие выводы командир сделал после последних выступлений украинского президента на тему Курской области, где тот в точности копирует слова Алаудинова.

Ранее Зеленский объяснил, что ВСУ не планировали атакой на Курскую область усилить позиции страны на переговорах по решению конфликта. По его словам, «целью» Киева было пополнение обменного фонда и предотвращение наступления ВС РФ в Сумской области.