Украина нашла в Европе нового спонсора

Правительство Норвегии может выделить Украине кредит на 100 миллиардов евро под залог национального инвестиционного фонда. Об этом сообщило издание The Times .

Норвегия стала одним из ведущих поставщиков газа в Европу после того, как Россию обложили санкциями. Казна этой страны, состоящей в НАТО, но не вошедшей в Евросоюз, существенно пополнилась. На этом фоне соседи стали упрекать ее в зарабатывании на украинском конфликте. Например, такие претензии прозвучали в Дании.

Уязвленное правительство задумалось о крупном военном кредите для Украины. Норвегия может выделить 100 миллиардов евро под обеспечение Национального суверенного фонда благосостояния объемом 1,7 триллиона евро.

Ранее Норвегия передала в качестве военной помощи арктические сухпайки. Однако предприимчивые украинцы выставили их на продажу.