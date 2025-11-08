Украина нашла в Европе нового спонсора
Times: Норвегия может выделить Украине военный кредит на 100 млрд евро
Правительство Норвегии может выделить Украине кредит на 100 миллиардов евро под залог национального инвестиционного фонда. Об этом сообщило издание The Times.
Норвегия стала одним из ведущих поставщиков газа в Европу после того, как Россию обложили санкциями. Казна этой страны, состоящей в НАТО, но не вошедшей в Евросоюз, существенно пополнилась. На этом фоне соседи стали упрекать ее в зарабатывании на украинском конфликте. Например, такие претензии прозвучали в Дании.
Уязвленное правительство задумалось о крупном военном кредите для Украины. Норвегия может выделить 100 миллиардов евро под обеспечение Национального суверенного фонда благосостояния объемом 1,7 триллиона евро.
Ранее Норвегия передала в качестве военной помощи арктические сухпайки. Однако предприимчивые украинцы выставили их на продажу.