Украинцы бросились продавать переданные Норвегией сухпайки

Жители Украины начали распродавать через интернет арктические сухпайки, которые стране передала Норвегия в качестве военной помощи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На упаковке выставленных на продажу пакетов написано, что содержимое предназначается для питания в экстремальных условиях — специалисты разработали сухпайки специально для холодного климата Арктики. В качестве производителя на продуктовых наборах указали норвежскую компанию Drytech AS.

Продавцы в описании товара добавляют, что эти сухпайки самые передовые в Европе и получили одобрение НАТО. Калорийность рациона составляет 1300 калорий, в меню может попасться паста с прованскими травами, цельнозерновой хлеб, энергетический батончик, сухофрукты, энергетический напиток и печеночный паштет.

Также на Украине активно выставляют на продажу батончики Seven Oceans от норвежской компании GC Rieber. Согласно информации от производителя, калорийность упаковки составляет 2500 калорий.

Ранее сотни украинцев ради получения брони от мобилизации начали давать взятки для трудоустройства в сети ресторанов McDonald’s. Мужчины платят за получение работы 15 тысяч долларов, в то время как зарплата сотрудников составляет порядка 600 долларов.